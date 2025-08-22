Практика судів
  1. У світі

«Найприємніший суддя у світі» Френк Капріо пішов з життя

08:30, 22 серпня 2025
На 88 році життя помер суддя Френк Капріо, відомий як «наймиліший суддя у світі» за співчуття та врахування особистих обставин людей.
«Найприємніший суддя у світі» Френк Капріо пішов з життя
Фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США на 88-му році життя помер Френк Капріо, якого називали «наймилішим суддею у світі» через його людяний підхід до судових рішень. Причиною смерті став рак підшлункової залози, повідомляє BBC.

У 2023 році Капріо діагностували рак, але він заявляв про готовність боротися з хворобою. У недавньому дописі в соцмережах суддя повідомив про ускладнення в лікуванні та попросив підтримки. У нього залишилися дружина Джойс, з якою він прожив майже 60 років, п’ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.

Протягом 40-річної кар’єри в суді міста Провіденс (штат Род-Айленд) Капріо здобув популярність завдяки співчуттю та врахуванню особистих обставин людей. Він розповідав в одному з інтерв’ю, як на початку кар’єри батько дорікнув йому за суворий вирок матері чотирьох дітей через несплачені штрафи за паркування, що змінило його підхід до судочинства.

Після завершення суддівської кар’єри відео з процесів Капріо показували в телешоу Caught in Providence, які зібрали мільярди переглядів у соцмережах. Особливо популярними стали епізоди, де він запрошував дітей брати участь у винесенні вироків. У Instagram суддя мав понад 3 млн підписників, а його відео набирали мільйони переглядів у TikTok і YouTube.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва