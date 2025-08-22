Практика судов
США запретили делиться разведданными о переговорах между Россией и Украиной

09:06, 22 августа 2025
Директор нацразведки США запретила делиться данными о мирных переговорах между РФ и Украиной.
Фото: Getty Images
Директор национальной разведки США Тулси Габбард издала директиву, запрещающую передавать союзникам информацию о мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает CBS News.

По информации источников, меморандум от 20 июля, подписанный Габбард, классифицирует все данные об этих переговорах как «NOFORM» (не для распространения за рубежом). Это ограничивает передачу информации странам разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), а также другим иностранным партнерам. Разрешается распространять только ранее обнародованные данные.

Директива не влияет на обмен дипломатической информацией, собранной вне разведки США, и не ограничивает передачу военных данных, которые поддерживают оборонные операции Украины.

Бывший сотрудник ЦРУ Стивен Кэш объяснил, что общая разведывательная картина важна для координации позиций союзников в переговорах или войне. «Одной из причин такого рода невыполнения обязательств является ожидание того, что мы и остальные четверо сидим по одну сторону стола, а по другую - какой-то другой противник», - отметил он.

