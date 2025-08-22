Практика судів
  1. У світі

США заборонили ділитися розвідданими про переговори між Росією та Україною

09:06, 22 серпня 2025
Директор нацрозвідки США заборонила ділитися даними про мирні переговори між РФ і Україною.
США заборонили ділитися розвідданими про переговори між Росією та Україною
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директор національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, яка забороняє передавати союзникам інформацію про мирні переговори між Росією та Україною. Про це повідомляє CBS News.

За інформацією джерел, меморандум від 20 липня, підписаний Габбард, класифікує всі дані про ці переговори як «NOFORM» (не для поширення за кордоном). Це обмежує передачу інформації країнам розвідувального альянсу «П’ять очей» (США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія), а також іншим іноземним партнерам. Дозволяється поширювати лише раніше оприлюднені дані.

Директива не впливає на обмін дипломатичною інформацією, зібраною поза розвідкою США, та не обмежує передачу військових даних, які підтримують оборонні операції України.

Колишній співробітник ЦРУ Стівен Кеш пояснив, що спільна розвідувальна картина важлива для координації позицій союзників у переговорах чи війні. «Однією з причин такого роду невиконання зобов'язань є очікування того, що ми та решта четверо сидимо по один бік столу, а по інший - якийсь інший супротивник», – зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва