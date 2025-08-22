США заборонили ділитися розвідданими про переговори між Росією та Україною

Директор нацрозвідки США заборонила ділитися даними про мирні переговори між РФ і Україною.

Директор національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, яка забороняє передавати союзникам інформацію про мирні переговори між Росією та Україною. Про це повідомляє CBS News.

За інформацією джерел, меморандум від 20 липня, підписаний Габбард, класифікує всі дані про ці переговори як «NOFORM» (не для поширення за кордоном). Це обмежує передачу інформації країнам розвідувального альянсу «П’ять очей» (США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія), а також іншим іноземним партнерам. Дозволяється поширювати лише раніше оприлюднені дані.

Директива не впливає на обмін дипломатичною інформацією, зібраною поза розвідкою США, та не обмежує передачу військових даних, які підтримують оборонні операції України.

Колишній співробітник ЦРУ Стівен Кеш пояснив, що спільна розвідувальна картина важлива для координації позицій союзників у переговорах чи війні. «Однією з причин такого роду невиконання зобов'язань є очікування того, що ми та решта четверо сидимо по один бік столу, а по інший - якийсь інший супротивник», – зазначив він.

