Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Верховная Рада 21 августа приняла постановление 13506 об обращении к Кабмину относительно недопущения закрытия в Украине школ, где немного учеников.

Так, акты Кабмина предусматривают, что не допускается направление образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансирование учреждений общего среднего образования, количество учеников в которых с 1 сентября 2025 года будет составлять менее 45 человек.

К народным депутатам поступают многочисленные обращения от общин, учебных заведений, родителей, профсоюзов педагогов, которые выражают обеспокоенность тем, что с 1 сентября 2025 года, после вступления в силу указанной нормы о минимальном количестве учеников для возможности получения образовательной субвенции, многие дети, особенно с прифронтовых территорий и горных населенных пунктов, могут потерять доступ к образованию, а многие учреждения образования коммунальной формы собственности могут прекратить свою деятельность из-за нехватки финансирования.

Со своей стороны, Минфин отмечает, что в условиях военного положения приоритетным направлением направления средств госбюджета остаются безопасность и оборона, а почти все социальные расходы покрываются средствами международных партнеров.

Возмещение зарплаты с начислениями педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, выплата которой осуществляется за счет образовательной субвенции из государственного бюджета, обеспечивает Всемирный банк в рамках реализации Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Также Минфин отмечает, что увеличение минимального количества учеников одной школы с 25 до 45 учеников в 2025 году, с 45 до 60 учеников в 2026 году для получения образовательной субвенции было одним из условий для предоставления финансовой поддержки для отрасли образования в 2024–2027 годах в рамках Проекта «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN).

Сейчас за выполнение этих показателей от Всемирного банка в государственный бюджет уже поступили средства в сумме 25 млн долларов и до конца 2025 года еще должно поступить 24,6 млн долларов, а в случае продолжения финансирования с 1.09.2025 за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина обязана вернуть Всемирному банку средства в сумме 2,2 млрд гривен.

То есть, если Украина не пойдет на условия партнеров, ей придется возвращать немалую сумму.

В свою очередь, Минобразования не поддержало проект такого обращения Верховной Рады, указав, что возмещение в госбюджет объема образовательной субвенции, направляемой на выплату заработной платы педагогическим работникам учреждений общего среднего образования в условиях военного положения в Украине, осуществляется за счет средств Всемирного банка в рамках реализации Проекта PEACE, Соглашения о займе (Программа LEARN между Украиной и МБРР №9721-UA от 11.09.2024 и Соглашения о финансировании (Программа LEARN между Украиной и Международной ассоциацией развития №7626-UA от 11.09.2024).

К тому же, международные аудиторские компании осуществляют тщательные проверки на уровне учреждений образования достоверности предоставленных данных для возмещения расходов бюджета (образовательной субвенции).

В соответствии с требованиями Программы LEARN, заключенной со Всемирным банком, утверждено Операционное руководство Программы, в которое в частности включены следующие индикаторы:

Формула распределения образовательной субвенции на 2025 год должна быть обновлена с целью увеличения требования к минимальному количеству учеников на школу как минимум на 50% по сравнению с предыдущим годом;

Формула распределения образовательной субвенции на 2026 год обновлена с целью увеличения требования к минимальному количеству учеников на школу как минимум на 30% по сравнению с предыдущим годом.

С целью выполнения этих индикаторов и получения государством финансирования на выплату заработной платы педагогическим работникам за счет образовательной субвенции принято постановление Кабмина 1394 «Некоторые вопросы распределения образовательной субвенции на 2025 год», которым, в частности, внесены изменения в формулу распределения образовательной субвенции между местными бюджетами, в части невключения в расчет учеников, получающих общее среднее образование в гимназиях, лицеях, учреждениях специализированного образования (художественных, спортивных, военных (военно-морских, военно-спортивных), научных лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой) с количеством учеников в учреждении менее 45 учеников, начиная с 1.09.2025, кроме начальной школы и учеников специальных классов и классов с вечерней формой получения образования в таких учреждениях.

Аналогичные нормы предусмотрены и Порядком и условиями предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Впрочем, содержать малокомплектные ЗЗСО за счет местного бюджета местные советы имеют полное право за счет собственных доходов.

Таким образом, Верховная Рада решила:

Обратиться к Кабмину с требованием пересмотреть положения Порядка и условий предоставления образовательной субвенции, касающиеся прекращения с 1 сентября 2026 года финансирования за счет образовательной субвенции учреждений общего среднего образования, количество учеников в которых составляет менее 60 человек.

Рекомендовать Кабмину до 15 сентября 2025 года:

В обязательном порядке привлечь Комитет ВР по вопросам образования к работе Комиссии, которая будет осуществлять распределение в 2026 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов, для первоочередного обеспечения учреждений общего среднего образования, по которым будет принято решение о снижении степени путем реорганизации или перепрофилирования (изменения типа) в связи с постановлением КМУ в части прекращения с 1 сентября 2026 года финансирования за счет образовательной субвенции учреждений общего среднего образования, количество учеников в которых составляет менее 60 человек.

Внести изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта на беспрепятственный доступ к качественному образованию – школьные автобусы, утвержденных постановлением Кабмина №418 (в редакции постановления Кабмина №807), в части включения в перечень очередности приобретения школьных автобусов учреждений общего среднего образования, количество учеников в которых составляет менее 60 человек.

Внести изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, в части, касающейся прекращения с 1 сентября 2026 года финансирования за счет образовательной субвенции учреждений общего среднего образования, количество учеников в которых составляет менее 60 человек, с учетом типов учреждений образования, обеспечивающих получение полного общего среднего образования, определенных статьей 35 Закона «О полном общем среднем образовании», и количества учеников в классе (наполняемости класса).

Рекомендовать МОН в рабочем порядке проинформировать Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций о результатах переговоров со Всемирным банком о возможности корректировки индикаторов Программы «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN), которые запланированы на 22 августа 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

