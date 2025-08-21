Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Верховна Рада 21 серпня прийняла постанову 13506 про звернення до Кабміну щодо недопущення закриття в Україні шкіл, де небагато учнів.

Так, акти Кабміну передбачають, що не допускається спрямування освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на фінансування закладів загальної середньої освіти, кількість учнів у яких буде становити з 1 вересня 2025 року – менше 45 осіб.

До народних депутатів надходять численні звернення від громад, навчальних закладів, батьків, профспілок освітян, які висловлюють занепокоєння тим, що з 1 вересня 2025 року, після набуття чинності вказаною нормою щодо мінімальної кількості учнів для можливості отримання освітньої субвенції, багато дітей, особливо з прифронтових територій та гірських населених пунктів, можуть втратити доступ до освіти, а багато закладів освіти комунальної форми власності можуть припинити свою діяльність через брак фінансування.

Зі свого боку, Мінфін зазначає, що в умовах воєнного стану пріоритетним напрямом спрямування коштів держбюджету залишаються безпека та оборона, а майже всі соціальні видатки покриваються коштами міжнародних партнерів.

Відшкодування зарплати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, виплата якої здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету забезпечує Світовий банк у рамках реалізації Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Також, Мінфін зазначає, що збільшення мінімальної кількості учнів однієї школи з 25 до 45 учнів у 2025 році, з 45 до 60 учнів у 2026 році для отримання освітньої субвенції було однією з умов для надання фінансової підтримки для галузі освіти у 2024–2027 роках у межах Проекту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Наразі за виконання цих показників від Світового банку до державного бюджету вже надійшли кошти у сумі 25 млн доларів та до кінця 2025 року ще має надійти 24,6 млн доларів, а у разі продовження фінансування з 1.09.2025 за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана повернути Світовому банку кошти у сумі 2,2 млрд гривень.

Тобто, якщо Україна не піде на умови партнерів, їй доведеться повертати чималу суму.

В свою чергу, Міносвіти не підтримало проект такого звернення Верховної Ради, вказавши, що відшкодування до держбюджету обсягу освітньої субвенції, що спрямовується на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні здійснюється за рахунок коштів Світового банку в рамках реалізації Проекту PEACE, Угоди про позику (Програма LEARN між Україною та МБРР №9721-UA від 11.09.2024 та Угоди про фінансування (Програма LEARN між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку №7626-UA від 11.09.2024).

До того ж, міжнародні аудиторські компанії здійснюють ретельні перевірки на рівні закладів освіти достовірності поданих даних для відшкодування видатків бюджету (освітньої субвенції).

Відповідно до вимог Програми LEARN, укладеної зі Світовим банком, затверджено Операційний посібник Програми, до якого зокрема включено наступні індикатори:

Формула розподілу освітньої субвенції на 2025 рік має бути оновлена з метою збільшення вимоги до мінімальної кількості учнів на школу щонайменше на 50% порівняно з попереднім роком;

порівняно з попереднім роком; Формула розподілу освітньої субвенції на 2026 рік оновлена з метою збільшення вимоги до мінімальної кількості учнів на школу щонайменше на 30% порівняно з попереднім роком.

З метою виконання цих індикаторів та отримання державою фінансування на виплату заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції прийнято постанову Кабміну 1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік», якою зокрема, внесені зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, в частині невключення до розрахунку учнів, які здобувають загальну середню освіту у гімназіях, ліцеях, закладах спеціалізованої освіти (мистецьких, спортивних, військових (військово-морських, військово-спортивних), наукових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою) з кількістю учнів у закладі менше 45 учнів, починаючи з 1.09.2025, окрім початкової школи та учнів спеціальних класів та класів з вечірньою формою здобуття освіти у таких закладах.

Аналогічні норми передбачені й Порядком та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Втім, утримувати малокомплектні ЗЗСО за рахунок місцевого бюджету місцеві ради мають повне право за рахунок власних доходів.

Отже, Верховна Рада вирішила:

Звернутися до Кабміну з вимогою переглянути положення Порядку та умов надання освітньої субвенції, стосовно припинення з 1 вересня 2026 року фінансування за рахунок освітньої субвенції закладів загальної середньої освіти, кількість учнів у яких становить менше 60 осіб.

Рекомендувати Кабміну до 15 вересня 2025 року:

У обов’язковому порядку залучити Комітет ВР з питань освіти до роботи Комісії, яка буде здійснювати розподіл у 2026 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів, для першочергового забезпечення закладів загальної середньої освіти, по яким буде прийнято рішення щодо зниження ступеню шляхом реорганізації або перепрофілювання (зміну типу) у зв’язку постановою КМУ в частині припинення з 1 вересня 2026 року фінансування за рахунок освітньої субвенції закладів загальної середньої освіти, кількість учнів у яких становить менше 60 осіб.

Внести зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси, затверджених постановою Кабміну №418 (в редакції постанови Кабміну №807), в частині включення до переліку черговості придбання шкільних автобусів закладів загальної середньої освіти, кількість учнів у яких становить менше 60 осіб.

Внести зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в частині, що стосується припинення з 1 вересня 2026 року фінансування за рахунок освітньої субвенції закладів загальної середньої освіти, кількість учнів у яких становить менше 60 осіб, з урахуванням типів закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, визначених статтею 35 Закону «Про повну загальну середню освіту», та кількості учнів у класі (наповнюваності класу)

Рекомендувати МОН у робочому порядку проінформувати Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій про результати переговорів зі Світовим банком щодо можливості коригування індикаторів Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN), які заплановані на 22 серпня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

