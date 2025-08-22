Практика судов
Пакет школьника — повлияет ли на субсидию выплата 5 тысяч гривен семьям первоклассников

11:26, 22 августа 2025
Семьи будущих первоклассников могут получить 5 тысяч гривен по программе «Пакет школьника», и эта выплата не будет влиять на размер жилищной субсидии.
Фото: msp.gov.ua
В Украине запустили новую программу социальной поддержки «Пакет школьника», которая направлена на помощь семьям будущих первоклассников.

Каждая семья, чей ребенок пойдет в первый класс в 2025–2026 учебном году, может получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на приобретение школьных принадлежностей, детской одежды и обуви.

В Пенсионном фонде рассказали, будет ли учитываться в совокупный доход семьи при назначении жилищной субсидии денежная помощь «Пакет школьника».

Жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

В совокупный доход включаются, в частности, заработная плата; пенсия; стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа; социальные выплаты; пособие по безработице, другие страховые выплаты; денежные переводы, полученные из-за границы; дивиденды от ценных бумаг; другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.

В то же время пунктом 4 постановления Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 года № 809 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи ученикам первых классов «Пакет школьника» предусмотрено, что размер полученной единовременной денежной помощи не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, предоставляемой в соответствии с законодательством, в том числе для получения жилищной субсидии.

Как получить «Пакет школьника»?

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», подать заявление можно до 15 ноября 2025 года в несколько шагов:

  • В приложении «Дія» перейдите в раздел «Сервисы» - «Помощь от государства» - «Пакет школьника».
  • Выберите ребенка-первоклассника.
  • Оформите заявление на выплату.
  • Укажите «Дія.Карту» для зачисления средств или откройте ее в банке-партнере.
  • Проверьте данные и подтвердите заявление с помощью «Дія.Підпису».

Средства предоставляются в безналичной форме и могут быть потрачены исключительно на школьные принадлежности, одежду или обувь в магазинах (физических или онлайн), зарегистрированных как юридические лица или ФЛП. Неиспользованные средства необходимо потратить в течение 180 дней с момента зачисления, иначе они автоматически вернутся в государственный бюджет.

