В Украине стартовала программа «Пакет школьника» – инструкция через Дию

Родителям первоклассников выплатят по 5000 грн.

Кабинет Министров Украины запустил программу «Пакет школьника», которая предусматривает единовременную выплату 5000 грн для родителей или законных представителей детей, зачисленных в первый класс. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Средства можно потратить на канцелярские товары, детскую одежду или обувь. Для получения выплаты родители, чьи дети уже зачислены в первый класс, получат push-уведомление в приложении «Дія». Подать заявление можно до 15 ноября 2025 года в несколько шагов:

В приложении «Дія» перейдите в раздел «Сервисы» – «Помощь от государства» – «Пакет школьника». Выберите ребенка-первоклассника. Оформите заявление на выплату. Укажите «Дія.Картку» для зачисления средств или откройте ее в банке-партнере. Проверьте данные и подтвердите заявление с помощью «Дія.Підпису».

