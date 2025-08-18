В Україні стартувала програма «Пакунок школяра» – інструкція через Дію

Батькам першокласників виплатять по 5000 грн.

Кабінет Міністрів України запустив програму «Пакунок школяра», яка передбачає одноразову виплату 5000 грн для батьків або законних представників дітей, зарахованих до першого класу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кошти можна витратити на канцелярські товари, дитячий одяг або взуття. Для отримання виплати батьки, чиї діти вже зараховані до першого класу, отримають push-сповіщення в застосунку «Дія». Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року за кілька кроків:

У застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Пакунок школяра». Оберіть дитину-першокласника. Оформіть заяву на виплату. Вкажіть «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрийте її в банку-партнері. Перевірте дані та підтвердьте заяву за допомогою «Дія.Підпису».

