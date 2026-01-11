  1. В Україні
  2. / Фото

На Буковині Range Rover проривався до Румунії і травмував прикордонника, фото

17:29, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Унаслідок наїзду військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження.
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і травмував прикордонника, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівецькій області прикордонники виявили позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався у напрямку українсько-румунського кордону. Про це повідомила Держприкордонслужбу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що водій проігнорував законну вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонників. Він намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії.

«Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає», - заявили в ДПСУ.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції розшукали покинутий автомобіль на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох осіб, які перебували в авто під час спроби прориву кордону.

Також там додали, наразі тривають пошуки водія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Румунія Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]