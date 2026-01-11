На Буковині Range Rover проривався до Румунії і травмував прикордонника, фото

Унаслідок наїзду військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження.

У Чернівецькій області прикордонники виявили позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався у напрямку українсько-румунського кордону. Про це повідомила Держприкордонслужбу.

Зазначається, що водій проігнорував законну вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонників. Він намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії.

«Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає», - заявили в ДПСУ.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції розшукали покинутий автомобіль на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох осіб, які перебували в авто під час спроби прориву кордону.

Також там додали, наразі тривають пошуки водія.

