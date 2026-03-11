Дональд Трамп про війну проти Ірану: Коли я захочу, щоб це закінчилося, це закінчиться

За словами Дональда Трампа, війна йде чудово і США значно випереджають графік.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану «скоро» закінчиться. Про це він сказав у інтерв'ю Axios.

За словами американського лідера, він упевнений у швидкому завершенні війни в Ірані через те, що там «практично не залишилося нічого, на що можна було б націлитись».

«Трохи того, трохи цього... Коли я захочу, щоб це закінчилося, це закінчиться», – сказав Трамп.

«Війна йде чудово. Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше шкоди, ніж вважали можливим, навіть за перші шість тижнів», – сказав американський президент.

Трамп додав, що ворожість Ірану поширюється не тільки на Ізраїль і США, а й на країни Перської затоки в усьому регіоні.

«Вони прагнули захопити решту Близького Сходу. Вони платять за 47 років смерті і руйнувань, які вони спричинили. Це розплата», – додав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.