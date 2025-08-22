Пакунок школяра — чи вплине на субсидію виплата 5 тисяч гривень сім’ям першокласників

Родини майбутніх першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра», і ця виплата не впливатиме на розмір житлової субсидії.

Фото: msp.gov.ua

В Україні запустили нову програму соціальної підтримки «Пакунок школяра», яка спрямована на допомогу сім’ям майбутніх першокласників.

Кожна родина, чия дитина піде до першого класу у 2025–2026 навчальному році, може отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття.

У Пенсійному фонді розповіли, чи буде враховано до сукупного доходу сім’ї при призначенні житлової субсидії грошова допомога «Пакунок школяра».

Житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

До сукупного доходу включаються, зокрема, заробітна плата; пенсія; стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; соціальні виплати; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані із-за кордону; дивіденди від цінних паперів; інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.

Водночас пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року № 809 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» передбачено, що розмір отриманої одноразової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, у тому числі для отримання житлової субсидії.

Як отримати «Пакунок школяра»?

Як раніше писала «Судово-юридична газета», подати заяву можна до 15 листопада 2025 року за кілька кроків:

У застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Пакунок школяра».

Оберіть дитину-першокласника.

Оформіть заяву на виплату.

Вкажіть «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрийте її в банку-партнері.

Перевірте дані та підтвердьте заяву за допомогою «Дія.Підпису».

Кошти надаються у безготівковій формі і можуть бути витрачені виключно на шкільне приладдя, одяг чи взуття в магазинах (фізичних або онлайн), зареєстрованих як юридичні особи чи ФОП. Невикористані кошти необхідно витратити протягом 180 днів із моменту зарахування, інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.

