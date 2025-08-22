Практика судов
  1. В Украине

С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников будет собственная валюта — Федоров

10:50, 22 августа 2025
Валютой можно рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию или английскому языку.
С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников будет собственная валюта — Федоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников появится собственная валюта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он рассказал, что в приложении школьники будут собирать баллы — «мрійки» — за выполненные задания. Собственной валютой можно будет рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию и английскому языку.

«Мы мало коммуницируем про «Мрію», но на самом деле это самый крутой в мире образовательный проект для государственных и частных школ.

Как это будет работать? Детям будут приходить задания по разным предметам, школьники отвечают, они (ответы — ред.) формируются через ИИ и дети получают за них баллы — «мрійки».

Потом вы получаете за то, что вы, например, улучшили по английскому с 9 баллов, а на следующий урок 10 баллов заработали. То есть система генерирует вам задания, вы их выполняете, получаете виртуальную валюту — «мрійки», а потом можете в разных сетях, там кинотеатрах или магазинах обменять их на конкретные продукты или услуги», — отметил Федоров.

Механизм планируют запустить с 1 октября в бета-тесте. А с 1 января приложение планируют запустить во все школы, которые присоединятся к «Мрії».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Михаил Федоров школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Кабмин предлагает возобновить проверки частных исполнителей Минюстом

Кабмин внес законопроект о возобновлении контроля Министерства юстиции за деятельностью частных исполнителей путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва