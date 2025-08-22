С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников будет собственная валюта — Федоров

Валютой можно рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию или английскому языку.

С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников появится собственная валюта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он рассказал, что в приложении школьники будут собирать баллы — «мрійки» — за выполненные задания. Собственной валютой можно будет рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию и английскому языку.

«Мы мало коммуницируем про «Мрію», но на самом деле это самый крутой в мире образовательный проект для государственных и частных школ.

Как это будет работать? Детям будут приходить задания по разным предметам, школьники отвечают, они (ответы — ред.) формируются через ИИ и дети получают за них баллы — «мрійки».

Потом вы получаете за то, что вы, например, улучшили по английскому с 9 баллов, а на следующий урок 10 баллов заработали. То есть система генерирует вам задания, вы их выполняете, получаете виртуальную валюту — «мрійки», а потом можете в разных сетях, там кинотеатрах или магазинах обменять их на конкретные продукты или услуги», — отметил Федоров.

Механизм планируют запустить с 1 октября в бета-тесте. А с 1 января приложение планируют запустить во все школы, которые присоединятся к «Мрії».

