З 1 жовтня у застосунку «Мрія» для школярів буде власна валюта — Федоров

З 1-го жовтня у застосунку «Мрія» для школярів буде власна валюта. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що у застосунку школярі збиратимуть бали — «мрійки» — за виконані завдання. Власною валютою можна розрахуватися за квитки в кіно, майстеркласи або курси з програмування чи англійської мови.

«Ми мало комунікуємо про «Мрію», але насправді це найкрутіший в світі освітній проект для державних та приватних шкіл.

Як це буде працювати? Дітям буде приходити задачі по різним предметам, школярі відповідають, вони (відповіді – ред.) формуються через ШІ і діти отримують за них бали — «мрійки».

Потім ви отримуєте за те, що ви, наприклад, покращили з англійської з 9 балів на наступний урок 10 балів заробили. Тобто система генерує вам задачі, ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту — «мрійки», а потім можете в мережах різних, там кінотеатрах або магазинах обміняти їх на конкретні продукти або послуги», — зазначив Федоров.

Механізм планують запустити з 1 жовтня у бета-тесті. А з 1 січня застосунок планують запустити на всі школи, які доєднаються до «Мрії».

