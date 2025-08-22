Практика судів
  1. В Україні

З 1 жовтня у застосунку «Мрія» для школярів буде власна валюта — Федоров

10:50, 22 серпня 2025
Валютою можна розрахуватися за квитки в кіно, майстеркласи або курси з програмування чи англійської мови.
З 1 жовтня у застосунку «Мрія» для школярів буде власна валюта — Федоров
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1-го жовтня у застосунку «Мрія» для школярів буде власна валюта. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що у застосунку школярі збиратимуть бали — «мрійки» — за виконані завдання. Власною валютою можна розрахуватися за квитки в кіно, майстеркласи або курси з програмування чи англійської мови.

«Ми мало комунікуємо про «Мрію», але насправді це найкрутіший в світі освітній проект для державних та приватних шкіл.

Як це буде працювати? Дітям буде приходити задачі по різним предметам, школярі відповідають, вони (відповіді – ред.) формуються через ШІ і діти отримують за них бали — «мрійки».

Потім ви отримуєте за те, що ви, наприклад, покращили з англійської з 9 балів на наступний урок 10 балів заробили. Тобто система генерує вам задачі, ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту — «мрійки», а потім можете в мережах різних, там кінотеатрах або магазинах обміняти їх на конкретні продукти або послуги», — зазначив Федоров.

Механізм планують запустити з 1 жовтня у бета-тесті. А з 1 січня застосунок планують запустити на всі школи, які доєднаються до «Мрії».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Михайло Федоров школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться – Кабмін вніс законопроект

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, зміни до КПК спонукатимуть призовників та військовозобов’язаних до добровільного повернення в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

Кабмін вирішив створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Кошти, необхідні на функціонування новоутвореного Національного бюро, будуть виділені за рахунок ліквідації експертної установи з розслідування авіаційних подій і зменшення граничної численності Укртрансбезпеки.

Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва