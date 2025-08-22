МОН Украины обновило правила проведения олимпиад – что изменится для школьников

Министерство образования и науки Украины утвердило новые правила проведения ученических олимпиад и турниров, которые будут действовать в новом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Олимпиады будут проходить в три этапа: местный (открытая регистрация для всех желающих), областной (включает участников из-за рубежа и учеников научных лицеев) и государственный (с участием победителей зарубежного округа и учеников Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко по математике, физике и астрономии).
Обновленные правила предусматривают:
Новая система рейтингов увеличивает шансы на выход в III этап. Участники будут формироваться из региональных команд и дополнительных кандидатов по всеукраинскому рейтингу II этапа, что повышает доступность олимпиад на 30–40%.
Также вводится STEM-олимпиада для учащихся 9–11 классов школ и профтехов по естественным, математическим, технологическим и информатическим дисциплинам. Для подготовки к международным соревнованиям предусмотрены отборочные и тренировочные сборы, которые организует Национальный центр «Малая академия наук Украины».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.