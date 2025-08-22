Практика судов
МОН Украины обновило правила проведения олимпиад – что изменится для школьников

11:44, 22 августа 2025
Новые правила ученических олимпиад: дистанционное участие, STEM-соревнования и рейтинговая система.
Министерство образования и науки Украины утвердило новые правила проведения ученических олимпиад и турниров, которые будут действовать в новом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Олимпиады будут проходить в три этапа: местный (открытая регистрация для всех желающих), областной (включает участников из-за рубежа и учеников научных лицеев) и государственный (с участием победителей зарубежного округа и учеников Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко по математике, физике и астрономии).

Обновленные правила предусматривают:

  • Самовыдвижение на местный этап без посредничества школ.
  • Участие детей с особыми образовательными потребностями.
  • Дистанционное участие украинских учеников из-за рубежа на II этапе с соблюдением академической добропорядочности.
  • Системную подготовку через школы, учебные и отборочные сборы.
  • Доступность для учеников научных лицеев на II этапе и УФМЛ на III этапе.
  • Единые задания для всех участников II этапа, четкие правила работы жюри и предотвращение конфликта интересов.

Новая система рейтингов увеличивает шансы на выход в III этап. Участники будут формироваться из региональных команд и дополнительных кандидатов по всеукраинскому рейтингу II этапа, что повышает доступность олимпиад на 30–40%.

Также вводится STEM-олимпиада для учащихся 9–11 классов школ и профтехов по естественным, математическим, технологическим и информатическим дисциплинам. Для подготовки к международным соревнованиям предусмотрены отборочные и тренировочные сборы, которые организует Национальный центр «Малая академия наук Украины».

