МОН Украины обновило правила проведения олимпиад – что изменится для школьников

Новые правила ученических олимпиад: дистанционное участие, STEM-соревнования и рейтинговая система.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины утвердило новые правила проведения ученических олимпиад и турниров, которые будут действовать в новом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Олимпиады будут проходить в три этапа: местный (открытая регистрация для всех желающих), областной (включает участников из-за рубежа и учеников научных лицеев) и государственный (с участием победителей зарубежного округа и учеников Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко по математике, физике и астрономии).

Обновленные правила предусматривают:

Самовыдвижение на местный этап без посредничества школ.

Участие детей с особыми образовательными потребностями.

Дистанционное участие украинских учеников из-за рубежа на II этапе с соблюдением академической добропорядочности.

Системную подготовку через школы, учебные и отборочные сборы.

Доступность для учеников научных лицеев на II этапе и УФМЛ на III этапе.

Единые задания для всех участников II этапа, четкие правила работы жюри и предотвращение конфликта интересов.

Новая система рейтингов увеличивает шансы на выход в III этап. Участники будут формироваться из региональных команд и дополнительных кандидатов по всеукраинскому рейтингу II этапа, что повышает доступность олимпиад на 30–40%.

Также вводится STEM-олимпиада для учащихся 9–11 классов школ и профтехов по естественным, математическим, технологическим и информатическим дисциплинам. Для подготовки к международным соревнованиям предусмотрены отборочные и тренировочные сборы, которые организует Национальный центр «Малая академия наук Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.