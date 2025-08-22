Практика судів
МОН України оновило правила проведення олімпіад – що зміниться для школярів

11:44, 22 серпня 2025
Нові правила учнівських олімпіад: дистанційна участь, STEM-змагання та рейтингова система.
МОН України оновило правила проведення олімпіад – що зміниться для школярів
Міністерство освіти і науки України затвердило нові правила проведення учнівських олімпіад і турнірів, які діятимуть у новому навчальному році. Про це повідомила пресслужба відомства.

Олімпіади проходитимуть у три етапи: місцевий (відкрита реєстрація для всіх охочих), обласний (включає учасників із-за кордону та учнів наукових ліцеїв) і державний (за участю переможців закордонного округу та учнів Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка з математики, фізики й астрономії).

Оновлені правила передбачають:

  • Самовисування на місцевий етап без посередництва шкіл.
  • Участь дітей з особливими освітніми потребами.
  • Дистанційну участь українських учнів із-за кордону на ІІ етапі з дотриманням академічної доброчесності.
  • Системну підготовку через школи, навчальні та відбіркові збори.
  • Доступність для учнів наукових ліцеїв на ІІ етапі та УФМЛ на ІІІ етапі.
  • Єдині завдання для всіх учасників ІІ етапу, чіткі правила роботи журі та запобігання конфлікту інтересів.

Нова система рейтингів збільшує шанси на вихід до ІІІ етапу. Учасники формуватимуться з регіональних команд і додаткових кандидатів за всеукраїнським рейтингом ІІ етапу, що підвищує доступність олімпіад на 30–40%.

Також запроваджується STEM-олімпіада для учнів 9–11 класів шкіл і профтехів із природничих, математичних, технологічних та інформатичних дисциплін. Для підготовки до міжнародних змагань передбачені відбіркові та тренувальні збори, які організовує Національний центр «Мала академія наук України».

Міносвіти навчання школа

