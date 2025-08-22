МОН України оновило правила проведення олімпіад – що зміниться для школярів

Нові правила учнівських олімпіад: дистанційна участь, STEM-змагання та рейтингова система.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України затвердило нові правила проведення учнівських олімпіад і турнірів, які діятимуть у новому навчальному році. Про це повідомила пресслужба відомства.

Олімпіади проходитимуть у три етапи: місцевий (відкрита реєстрація для всіх охочих), обласний (включає учасників із-за кордону та учнів наукових ліцеїв) і державний (за участю переможців закордонного округу та учнів Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка з математики, фізики й астрономії).

Оновлені правила передбачають:

Самовисування на місцевий етап без посередництва шкіл.

Участь дітей з особливими освітніми потребами.

Дистанційну участь українських учнів із-за кордону на ІІ етапі з дотриманням академічної доброчесності.

Системну підготовку через школи, навчальні та відбіркові збори.

Доступність для учнів наукових ліцеїв на ІІ етапі та УФМЛ на ІІІ етапі.

Єдині завдання для всіх учасників ІІ етапу, чіткі правила роботи журі та запобігання конфлікту інтересів.

Нова система рейтингів збільшує шанси на вихід до ІІІ етапу. Учасники формуватимуться з регіональних команд і додаткових кандидатів за всеукраїнським рейтингом ІІ етапу, що підвищує доступність олімпіад на 30–40%.

Також запроваджується STEM-олімпіада для учнів 9–11 класів шкіл і профтехів із природничих, математичних, технологічних та інформатичних дисциплін. Для підготовки до міжнародних змагань передбачені відбіркові та тренувальні збори, які організовує Національний центр «Мала академія наук України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.