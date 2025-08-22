МОН України оновило правила проведення олімпіад – що зміниться для школярів

Міністерство освіти і науки України затвердило нові правила проведення учнівських олімпіад і турнірів, які діятимуть у новому навчальному році. Про це повідомила пресслужба відомства.
Олімпіади проходитимуть у три етапи: місцевий (відкрита реєстрація для всіх охочих), обласний (включає учасників із-за кордону та учнів наукових ліцеїв) і державний (за участю переможців закордонного округу та учнів Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка з математики, фізики й астрономії).
Оновлені правила передбачають:
Нова система рейтингів збільшує шанси на вихід до ІІІ етапу. Учасники формуватимуться з регіональних команд і додаткових кандидатів за всеукраїнським рейтингом ІІ етапу, що підвищує доступність олімпіад на 30–40%.
Також запроваджується STEM-олімпіада для учнів 9–11 класів шкіл і профтехів із природничих, математичних, технологічних та інформатичних дисциплін. Для підготовки до міжнародних змагань передбачені відбіркові та тренувальні збори, які організовує Національний центр «Мала академія наук України».
