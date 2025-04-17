Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повноваження прокурорів пропонується доповнити правом вибору місця проведення досудового розслідування з метою забезпечення прав заявників і потерпілих у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, пов’язані зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Так, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Серед ініціаторів – Максим Павлюк, Олександр Бакумов та інші.

Як вказують автори, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин, на тлі воєнного стану в Україні. ГНЕУ ВР, в свою чергу, вказує, що станом на січень 2025 року в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин міститься понад 71 тисяча записів. Йдеться і про військових, і про цивільних. Лише з початку 2024 року майже 30 тисяч людей отримали такий статус.

Метою законопроекту є встановлення особливих умов проведення досудового розслідування, які дозволяють оперативно та ефективно реагувати на заяви про зникнення осіб і забезпечити доступ заявників (потерпілих), які є близькими родичами та членами сім’ї зниклої особи, до правових механізмів в умовах воєнного часу.

Під категорією близьких родичів та членів сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, слід буде вважати перелік таких осіб в розумінні Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», який в свою чергу є профільним законом.

Як свідчить правозастосовна практика за фактами розпочатих досудових розслідувань по вказаній категорії кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться слідчим чи прокурором, як правило, за статтями 115 (умисне вбивство) з додатковою відміткою «зникнення безвісти», 146-1 (насильницьке зникнення) та 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу. Під час розслідування яких, стосовно особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником (потерпілим) заяви про її розшук.

Законопроектом стаття 615 КПК доповнюється новим положенням.

Воно дає прокуророві право визначати місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 115, 146-1 та 438 Кримінального кодексу, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Відтак, прокурор за місцем проживання (перебування) заявника або потерпілого, буде мати змогу приймати вмотивоване рішення, що дозволить уникнути територіальних обмежень і забезпечити більш зручний доступ до слідчих органів для родичів зниклих осіб.

Водночас законопроектом пропонується доповнення Перехідних положень КПК новим положенням, яким буде визначатись, що відповідне право прокурора також може застосовуватись ним протягом 3 років після припинення чи скасування воєнного стану.

Наразі КПК передбачає загальні правила територіальної підсудності та проведення досудового розслідування.

Закон «Про правовий режим воєнного стану» регулює питання обмеження прав і свобод у зв’язку з веденням воєнних дій, проте не передбачає особливих умов для розслідування випадків зникнення осіб у таких обставинах. Також Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» не охоплює процесуальних особливостей кримінального розслідування у воєнний час. Тому існує нагальна потреба адаптувати процесуальну базу відповідно до особливих умов.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.