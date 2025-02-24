Верховний Суд у 2024 році скасував більше 50% виправдувальних вироків

Кількість скасованих Верховним Судом виправдувальних вироків зменшилася, але все ж залишається на високому рівні.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду оприлюднив звіт про результати своєї діяльності у 2024 році.

Так, у минулому році ККС ВС розглянув ухвалені судами першої та апеляційної інстанції виправдувальні вироки стосовно 228 осіб.

За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 106 осіб або 46,5%

А стосовно 122 осіб (або 53,5%) виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду.

Зазначимо, що суттєве зростання кількості скасованих ККС ВС виправдувальних вироків фіксується з 2023 року.

Практика минулих років

2023 рік

Згідно з даними ККС ВС, у 2023 році Касаційний кримінальний суд здійснив перевірку виправдувальних вироків стосовно 220 осіб.

За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін лише стосовно 83 осіб (37,7%).

Відповідно щодо 137 (62,3%) осіб судові рішення були скасовані із призначенням нового розгляду.

2022 рік

У 2022 році ККС ВС перевірив виправдувальні вироки стосовно 175 осіб.

У підсумку, виправдувальні вироки без змін були залишені стосовно 112 осіб або 64%.

При цьому стосовно 63 осіб (36%) виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду.

2021 рік

У 2021 році ККС ВС перевірив виправдувальні вироки стосовно 242 осіб.

Виправдувальні вироки було залишено без змін стосовно 154 осіб, або 63,6%

Стосовно 88 осіб виправдувальні вироки було скасовано із призначенням нового розгляду (36,4%).

2020 рік

У 2020 році ККС ВС розглянув виправдувальні вироки щодо 171 особи.

За результатами касаційного перегляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 135 осіб (78,9%).

Відповідно стосовно 36 осіб виправдувальні вироки було скасовано (21,1%).

2019 рік

У 2019 році Касаційний кримінальний суд переглянув виправдувальні вироки стосовно 215 осіб.

За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 126 осіб або 58,6%.

Таким чином, стосовно 89 осіб виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду, що становить 41,4%.

2018 рік

У 2018 році ККС ВС здійснив перегляд виправдувальних вироків, постановлених стосовно 230 осіб.

Без змін судові рішення були залишено стосовно 150 осіб або 65,2%.

Відповідно, виправдувальні вироки скасовано стосовно 80 осіб або 34,8%.

Узагальнення по роках

В цілому по роках відсоток скасованих виправдувальних вироків від загальної кількості таких вироків, що надійшли до ККС ВС, виглядає наступним чином:

2024 – 53,5%

2023 – 62,3%

2022 – 36%

2021 – 36,4%

2020 – 21,1%

2019 – 41,4%

2018 – 34,8%

Автор: В’ячеслав Хрипун

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