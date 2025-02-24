Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Верховний Суд у 2024 році скасував більше 50% виправдувальних вироків

12:42, 24 лютого 2025
Кількість скасованих Верховним Судом виправдувальних вироків зменшилася, але все ж залишається на високому рівні.
Верховний Суд у 2024 році скасував більше 50% виправдувальних вироків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду оприлюднив звіт про результати своєї діяльності у 2024 році.

Так, у минулому році ККС ВС розглянув ухвалені судами першої та апеляційної інстанції виправдувальні вироки стосовно 228 осіб.

За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 106 осіб або 46,5%

А стосовно 122 осіб (або 53,5%) виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду.

Зазначимо, що суттєве зростання кількості скасованих ККС ВС виправдувальних вироків фіксується з 2023 року.

Практика минулих років

2023 рік

Згідно з даними ККС ВС, у 2023 році Касаційний кримінальний суд здійснив перевірку виправдувальних вироків стосовно 220 осіб.

За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін лише стосовно 83 осіб (37,7%).

Відповідно щодо 137 (62,3%) осіб судові рішення були скасовані із призначенням нового розгляду.

2022 рік

У 2022 році ККС ВС перевірив виправдувальні вироки стосовно 175 осіб.

У підсумку, виправдувальні вироки без змін були залишені стосовно 112 осіб або 64%.

При цьому стосовно 63 осіб (36%) виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду.

2021 рік

У 2021 році ККС ВС перевірив виправдувальні вироки стосовно 242 осіб.

Виправдувальні вироки було залишено без змін стосовно 154 осіб, або 63,6%

Стосовно 88 осіб виправдувальні вироки було скасовано із призначенням нового розгляду (36,4%).

2020 рік

У 2020 році ККС ВС розглянув виправдувальні вироки щодо 171 особи.

За результатами касаційного перегляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 135 осіб (78,9%).

Відповідно стосовно 36 осіб виправдувальні вироки було скасовано (21,1%).

2019 рік

У 2019 році Касаційний кримінальний суд переглянув виправдувальні вироки стосовно 215 осіб.

За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 126 осіб або 58,6%.

Таким чином, стосовно 89 осіб виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду, що становить 41,4%.

2018 рік

У 2018 році ККС ВС здійснив перегляд виправдувальних вироків, постановлених стосовно 230 осіб.

Без змін судові рішення були залишено стосовно 150 осіб або 65,2%.

Відповідно, виправдувальні вироки скасовано стосовно 80 осіб або 34,8%.

Узагальнення по роках

В цілому по роках відсоток скасованих виправдувальних вироків від загальної кількості таких вироків, що надійшли до ККС ВС, виглядає наступним чином:

2024 – 53,5%

2023 – 62,3%

2022 – 36%

2021 – 36,4%

2020 – 21,1%

2019 – 41,4%

2018 – 34,8%

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду