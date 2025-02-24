Верховний Суд у 2024 році скасував більше 50% виправдувальних вироків

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду оприлюднив звіт про результати своєї діяльності у 2024 році.
Так, у минулому році ККС ВС розглянув ухвалені судами першої та апеляційної інстанції виправдувальні вироки стосовно 228 осіб.
За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 106 осіб або 46,5%
А стосовно 122 осіб (або 53,5%) виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду.
Зазначимо, що суттєве зростання кількості скасованих ККС ВС виправдувальних вироків фіксується з 2023 року.
Практика минулих років
2023 рік
Згідно з даними ККС ВС, у 2023 році Касаційний кримінальний суд здійснив перевірку виправдувальних вироків стосовно 220 осіб.
За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін лише стосовно 83 осіб (37,7%).
Відповідно щодо 137 (62,3%) осіб судові рішення були скасовані із призначенням нового розгляду.
2022 рік
У 2022 році ККС ВС перевірив виправдувальні вироки стосовно 175 осіб.
У підсумку, виправдувальні вироки без змін були залишені стосовно 112 осіб або 64%.
При цьому стосовно 63 осіб (36%) виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду.
2021 рік
У 2021 році ККС ВС перевірив виправдувальні вироки стосовно 242 осіб.
Виправдувальні вироки було залишено без змін стосовно 154 осіб, або 63,6%
Стосовно 88 осіб виправдувальні вироки було скасовано із призначенням нового розгляду (36,4%).
2020 рік
У 2020 році ККС ВС розглянув виправдувальні вироки щодо 171 особи.
За результатами касаційного перегляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 135 осіб (78,9%).
Відповідно стосовно 36 осіб виправдувальні вироки було скасовано (21,1%).
2019 рік
У 2019 році Касаційний кримінальний суд переглянув виправдувальні вироки стосовно 215 осіб.
За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без змін стосовно 126 осіб або 58,6%.
Таким чином, стосовно 89 осіб виправдувальні вироки були скасовані із призначенням нового розгляду, що становить 41,4%.
2018 рік
У 2018 році ККС ВС здійснив перегляд виправдувальних вироків, постановлених стосовно 230 осіб.
Без змін судові рішення були залишено стосовно 150 осіб або 65,2%.
Відповідно, виправдувальні вироки скасовано стосовно 80 осіб або 34,8%.
Узагальнення по роках
В цілому по роках відсоток скасованих виправдувальних вироків від загальної кількості таких вироків, що надійшли до ККС ВС, виглядає наступним чином:
2024 – 53,5%
2023 – 62,3%
2022 – 36%
2021 – 36,4%
2020 – 21,1%
2019 – 41,4%
2018 – 34,8%
Автор: В’ячеслав Хрипун
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