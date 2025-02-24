Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда обнародовал отчет о результатах своей деятельности в 2024 году.
Так, в прошлом году ККС ВС рассмотрел вынесенные судами первой и апелляционной инстанции оправдательные приговоры в отношении 228 человек.
По результатам кассационного рассмотрения оправдательные приговоры оставлены в силе относительно 106 человек или 46,5%.
В отношении же 122 человек (или 53,5%) оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения.
Отметим, что существенный рост числа отмененных ККС ВС оправдательных приговоров фиксируется с 2023 года.
Практика прошлых лет
2023 год
Согласно данным КУС ВС, в 2023 году Кассационный уголовный суд выполнил проверку оправдательных приговоров в отношении 220 человек.
По результатам кассационного рассмотрения оправдательные приговоры оставлены без изменений только в отношении 83 человек (37,7%).
Соответственно, в отношении 137 (62,3%) лиц, судебные решения были отменены с назначением нового рассмотрения.
2022 год
В 2022 году КУС ВС проверил оправдательные приговоры в отношении 175 человек.
В итоге оправдательные приговоры без изменений были оставлены в отношении 112 человек или 64%.
При этом в отношении 63 человек (36%) оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения.
2021 год
В 2021 году ККС ВС проверил оправдательные приговоры в отношении 242 человек.
Оправдательные приговоры были оставлены в силе относительно 154 лиц или 63,6%
В отношении 88 человек оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения (36,4%)
2020 год
В 2020 году КУС ВС рассмотрел оправдательные приговоры в отношении 171 лица.
По результатам кассационного пересмотра оправдательные приговоры оставлены в силе в отношении 135 человек (78,9%). А в отношении 36 человек оправдательные приговоры были отменены (21,1%).
2019 год
В 2019 году Кассационный уголовный суд пересмотрел оправдательные приговоры в отношении 215 человек.
По результатам кассационного рассмотрения оправдательные приговоры оставлены в силе для 126 человек или 58,6%.
Таким образом, в отношении 89 человек оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения, что составляет 41,4%.
2018 год
В 2018 году КУС ВС осуществил пересмотр оправдательных приговоров, вынесенных в отношении 230 человек.
Без изменений судебные решения были оставлены в отношении 150 человек или 65,2%.
Соответственно оправдательные приговоры отменены в отношении 80 человек или 34,8%.
Обобщение по годам
В целом по годам процент отмененных оправдательных приговоров от общего количества приговоров, поступивших в КУС ВС, выглядит следующим образом:
2024 – 53,5%
2023 – 62,3%
2022 – 36%
2021 – 36,4%
2020 – 21,1%
2019 – 41,4%
2018 – 34,8%
Автор: Вячеслав Хрипун
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