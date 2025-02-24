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Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров

09:01, 24 февраля 2025
Количество отменных Верховным Судом оправдательных приговоров уменьшилось, но все же остается на высоком уровне.
Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда обнародовал отчет о результатах своей деятельности в 2024 году.

Так, в прошлом году ККС ВС рассмотрел вынесенные судами первой и апелляционной инстанции оправдательные приговоры в отношении 228 человек.

По результатам кассационного рассмотрения оправдательные приговоры оставлены в силе относительно 106 человек или 46,5%.

В отношении же 122 человек (или 53,5%) оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения.

Отметим, что существенный рост числа отмененных ККС ВС оправдательных приговоров фиксируется с 2023 года.

Практика прошлых лет

2023 год

Согласно данным КУС ВС, в 2023 году Кассационный уголовный суд выполнил проверку оправдательных приговоров в отношении 220 человек.

По результатам кассационного рассмотрения оправдательные приговоры оставлены без изменений только в отношении 83 человек (37,7%).

Соответственно, в отношении 137 (62,3%) лиц, судебные решения были отменены с назначением нового рассмотрения.

2022 год

В 2022 году КУС ВС проверил оправдательные приговоры в отношении 175 человек.

В итоге оправдательные приговоры без изменений были оставлены в отношении 112 человек или 64%.

При этом в отношении 63 человек (36%) оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения.

2021 год

В 2021 году ККС ВС проверил оправдательные приговоры в отношении 242 человек.

Оправдательные приговоры были оставлены в силе относительно 154 лиц или 63,6%

В отношении 88 человек оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения (36,4%)

2020 год

В 2020 году КУС ВС рассмотрел оправдательные приговоры в отношении 171 лица.

По результатам кассационного пересмотра оправдательные приговоры оставлены в силе в отношении 135 человек (78,9%). А в отношении 36 человек оправдательные приговоры были отменены (21,1%).

2019 год

В 2019 году Кассационный уголовный суд пересмотрел оправдательные приговоры в отношении 215 человек.

По результатам кассационного рассмотрения оправдательные приговоры оставлены в силе для 126 человек или 58,6%.

Таким образом, в отношении 89 человек оправдательные приговоры были отменены с назначением нового рассмотрения, что составляет 41,4%.

2018 год

В 2018 году КУС ВС осуществил пересмотр оправдательных приговоров, вынесенных в отношении 230 человек.

Без изменений судебные решения были оставлены в отношении 150 человек или 65,2%.

Соответственно оправдательные приговоры отменены в отношении 80 человек или 34,8%.

Обобщение по годам

В целом по годам процент отмененных оправдательных приговоров от общего количества приговоров, поступивших в КУС ВС, выглядит следующим образом:

2024 – 53,5%

2023 – 62,3%

2022 – 36%

2021 – 36,4%

2020 – 21,1%

2019 – 41,4%

2018 – 34,8%

Автор: Вячеслав Хрипун

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Верховный Суд приговор

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