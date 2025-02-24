Киев на 6 месте по уровню загрязненности воздуха — столицу поглотила пыль

24 февраля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.
«Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ», - указали в КГГА.
Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).
Маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.
Киевлянам рекомендуют к улучшению ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды.
«Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум», — добавили в администрации.
По данным IQAir Киев занимает 6 место среди самых загрязненных городов в мире по состоянию воздуха.
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