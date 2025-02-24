Киев на 6 месте по уровню загрязненности воздуха — столицу поглотила пыль

В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха из-за накопления пыли.

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24 февраля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

«Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ», - указали в КГГА.

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).

Маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

Киевлянам рекомендуют к улучшению ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды.

«Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум», — добавили в администрации.

По данным IQAir Киев занимает 6 место среди самых загрязненных городов в мире по состоянию воздуха.

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