Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Киев на 6 месте по уровню загрязненности воздуха — столицу поглотила пыль

09:04, 24 февраля 2025
В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха из-за накопления пыли.
Киев на 6 месте по уровню загрязненности воздуха — столицу поглотила пыль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

24 февраля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

«Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ», - указали в КГГА.

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).

Маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

Киевлянам рекомендуют к улучшению ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды.

«Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум», — добавили в администрации.

По данным IQAir Киев занимает 6 место среди самых загрязненных городов в мире по состоянию воздуха.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров

Количество отменных Верховным Судом оправдательных приговоров уменьшилось, но все же остается на высоком уровне.

Верховный Суд указал, что запись в трудовой книжке не является безусловным доказательством работы лица при наличии обоснованных сомнений в достоверности данных

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что наличие записи в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж.

Кабмин поставил задачу разработать законопроект о внесудебном разрешении потребительских споров

Предлагается предоставить возможности потребителям и субъектам хозяйствования быстро разрешать как внутренние, так и трансграничные потребительские споры, не обращаясь в суд.

Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду