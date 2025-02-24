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В Броварах обломки шахеда попали в многоэтажку — пострадал мужчина

08:46, 24 февраля 2025
В результате ночной атаки обломки вражеского беспилотника попали в недостроенный многоэтажный дом.
В Броварах обломки шахеда попали в многоэтажку — пострадал мужчина
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Российские войска в ночь на 24 февраля атаковали Украину шахедами.

На Киевщине в результате ночной атаки обломки вражеского беспилотника попали в недостроенный многоэтажный дом. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Броварах обломки шахеда попали в недостроенный многоэтажный дом, вызвав пожар на 23-м этаже.

Спасатели оперативно потушили огонь.

Охранник жилищного комплекса, мужчина 1974 года рождения, испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали ему необходимую помощь.

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Киевская область шахеды обстрел

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