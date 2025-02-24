У Броварах уламки шахеда влучили у багатоповерхівку — постраждав чоловік

Внаслідок нічної атаки уламки ворожого безпілотника влучили у недобудований багатоповерховий будинок.

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Російські війська в ніч на 24 лютого атакували Україну шахедами.

На Київщині внаслідок нічної атаки уламки ворожого безпілотника влучили у недобудований багатоповерховий будинок. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Так, у Броварах уламки шахеда влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі.

Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Охоронець житлового комплексу, чоловік 1974 року народження, зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу.

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