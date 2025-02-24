Розмір пенсії за віком — як він розраховується та від чого залежить

Розмір виплат визначається індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

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У Пенсійному фонді України пояснили, як розраховується розмір пенсії за віком.

Так, розмір виплат визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

За наявності права на призначення пенсії за віком її розмір визначається відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії, у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми за формулою (ст. 25 Закону):

Кс = (См х Вс) / (100% х 12),

де:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – сума місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка за період участі в солідарній системі дорівнює 1%.

Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.

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