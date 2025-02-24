Розмір пенсії за віком — як він розраховується та від чого залежить

У Пенсійному фонді України пояснили, як розраховується розмір пенсії за віком.
Так, розмір виплат визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
За наявності права на призначення пенсії за віком її розмір визначається відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
П = Зп х Кс, де:
Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми за формулою (ст. 25 Закону):
Кс = (См х Вс) / (100% х 12),
де:
Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.
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