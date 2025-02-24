До Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта, відео

Зранку 24 лютого до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта.
Також у треті роковини повномасштабного вторгнення до столиці прибули премʼєр Канади Джастін Трюдо, президенти Литви і Латвії Ґітанас Науседа і Едгарс Рінкевичс, премʼєр Естонії Крістен Міхал та премʼєр Іспанії Педро Санчес.
Делегацію зустрічали очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.
Зокрема, у Києві 24 лютого пройде зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.
Усього в саміті візьмуть участь 37 лідерів держав, 13 з яких будуть присутні особисто, а 24 — онлайн, повідомляв Президент Володимир Зеленський. Він назвав цей саміт, ймовірно, «переломним моментом». Зустрічі проходитимуть у кількох форматах.
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