В Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Антониу Кошта, видео

Также в столицу прибыли лидеры стран Балтии, Испании и Канады.

Фото: Антониу Кошта \ Х

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Утром 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Также в третью годовщину полномасштабного вторжения в столицу прибыли премьер Канады Джастин Трюдо, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, премьер Эстонии Кристен Михал и премьер Испании Педро Санчес.

Делегацию встречали глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также руководство Укрзализныци.

В частности, в Киеве 24 февраля пройдет встреча лидеров стран-партнеров, где обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности для Украины.

Всего в саммите примут участие 37 лидеров государств, 13 из которых будут присутствовать лично, а 24 – онлайн, сообщал Президент Владимир Зеленский. Он назвал этот саммит, вероятно, «переломным моментом». Встречи будут проходить в нескольких форматах.

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