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На выборах в Германии победила партия Мерца — подсчитаны голоса на всех участках

08:28, 24 февраля 2025
Внеочередные парламентские выборы завершились победой Христианско-демократического союза во главе с Фридрихом Мерцом.
На выборах в Германии победила партия Мерца — подсчитаны голоса на всех участках
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Согласно подсчету голосов на досрочных парламентских выборах в Германии, победил блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц. Об этом идет речь на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

По данным избирательной комиссии, голоса подсчитали по всем 299 округам.

Партия Мерца набрала 28,5% голосов.

Второе место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии» (20,8%). Третье место досталось Социал-демократической партии Олафа Шольца (16,4%).

Также в Бундестаг проходит партия «Зеленые» (Grune) и «Левые» (Linke), разделив 4 и 5 место.

Другие партии, такие как «Свободная демократическая партия», «Союз Сары Вагенкхнет» не пришли, не преодолев порог в 5% голосов.

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Германия выборы

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