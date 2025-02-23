В Полтавской области задержан подозреваемый в убийстве двухлетней девочки

В поселке Решетиловка задержали 27-летнего сожителя матери ребенка.

Фото: Полиция Полтавской области

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Полиция Полтавской области задержала 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки, которая пропала 22 февраля в поселке Решетиловка. Об этом сообщила полиция Полтавской области.

После получения сообщения об исчезновении ребенка, правоохранители немедленно начали поисковые мероприятия, привлекая максимальное количество личного состава и общественность. К поискам были привлечены кинологи со служебными собаками и криминалистическая лаборатория. Полицейские проверяли улицы и переулки населенного пункта, осуществляли подворные обходы и отрабатывали все возможные версии исчезновения ребенка, от его похищения до убийства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению ребенка причастен 27-летний сожитель его матери. Во время тщательного осмотра домохозяйства, где проживала семья, следователи и оперативники обнаружили скрытое тело девочки в одной из хозяйственных построек. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

По данному факту следственным подразделением полиции Полтавщины под процессуальным руководством прокуратуры расследуется уголовное производство, начатое по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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