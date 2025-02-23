У Полтавській області затримано підозрюваного у вбивстві дворічної дівчинки

У селищі Решетилівка затримали 27-річного співмешканця матері дитини.

Фото: Поліція Полтавської області

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Поліція Полтавської області затримала 27-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві дворічної дівчинки, яка зникла 22 лютого у селищі Решетилівка. Про це повідомила поліція Полтавської області.

Після отримання повідомлення про зникнення дитини, правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи, залучивши максимальну кількість особового складу та громадськість. До пошуків були залучені кінологи зі службовими собаками та криміналістична лабораторія. Поліцейські перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства.

У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. Під час ретельного огляду домогосподарства, де проживала сім'я, слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель. На тілі дитини виявлені сліди насильницької смерті.

Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом прокуратури розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками злочину, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

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