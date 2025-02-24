ТОП-3 корисних онлайн-сервісів для водіїв від Сервісних центрів МВС

Три корисні онлайн-інструменти для водіїв: перевірка документів, номерних знаків та калькулятор реєстрації.

Фото: Visit Ukraine

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Сервісні центри МВС в Одеській області нагадали про три корисні онлайн-сервіси, які допоможуть водіям заощадити час і легко вирішити повсякденні питання.

Перевірка документів – цей сервіс дозволяє самостійно перевірити легітимність посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Це стане у пригоді при прийомі на роботу, оренді або покупці авто.

Перевірка наявності номерних знаків – за допомогою цього інструменту можна дізнатися, які номерні знаки доступні для закріплення у всіх сервісних центрах МВС. Ви можете обрати найкращий варіант для вашого авто.

Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу – цей сервіс розрахує не лише вартість реєстраційної послуги для будь-якого виду транспорту, а й покаже податки та збори, які потрібно сплатити в кожному конкретному випадку.

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