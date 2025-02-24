Польща потребує $392 млн для підтримки українських біженців у 2025-2026 роках

Наразі 6,9 млн українців – біженці, а 3,7 млн – ВПО.

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Для підтримки українських біженців, які перебувають на території Польщі, у наступні два роки необхідно виділити $392 мільйони. Про це повідомило представництво Агентства ООН з питань біженців (UNHCR) у Польщі.

UNHCR координує план дій щодо підтримки українців на 2025-2026 роки, залучаючи 77 місцевих гуманітарних організацій. У спільній заяві організації йдеться про заклик до міжнародної спільноти надати $392 млн (приблизно 1,5 мільярда злотих) для продовження допомоги біженцям з України в Польщі.

В ООН підкреслили, що фінансова підтримка є надзвичайно важливою, оскільки кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, залишається високою. Згідно з даними організації, 6,9 млн українців стали біженцями, а 3,7 млн стали внутрішньо переміщеними особами. За інформацією польської влади, зараз у Польщі перебуває близько мільйона біженців з України.

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