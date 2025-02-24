У Києві перекрили центр міста – як курсує громадський транспорт

У Києві з 24 лютого тимчасові зміни в маршрутах тролейбусів та автобусів.

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У понеділок, 24 лютого, з початку руху і до 19:00 кілька тролейбусів та автобусів курсуватимуть за зміненими маршрутами. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури Києва.

Зокрема, зміни торкнуться наступних маршрутів:

Тролейбус № 6 – рухатиметься від Мінського масиву до станції метро «Лук'янівська»;

Тролейбус № 18 – курсуватиме від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

Автобуси № 110, 111, 114 – відправлятимуться з вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі;

Автобус № 62 – працюватиме на ділянках між Контрактовою площею та Європейською площею, а також між Ботанічним садом і Бессарабською площею.

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