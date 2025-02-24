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14-річний хлопець ввів собі в ногу рештки метелика і помер

07:18, 24 лютого 2025
У Бразилії поліція розслідує смерть 14-річного підлітка, який ввів собі рідину, змішану з мертвим метеликом.
14-річний хлопець ввів собі в ногу рештки метелика і помер
Фото ілюстративне
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Поліція Бразилії проводить розслідування у зв'язку зі смертю 14-річного Даві Нуньєса Морейри, який помер після того, як, за його словами, ввів собі в ногу «рештки метелика». Інцидент стався в Планальто, штат Баїя, на північному сході країни. Про це пише Unilad.

За даними медиків, хлопець потрапив до лікарні з серйозними симптомами: кульгав, блював і погано почувався. Спочатку Даві заявив, що поранився під час гри, але коли його стан погіршився, він зізнався родині та лікарям, що ввів собі рідину, змішану з мертвим метеликом. За словами слідчих, сім'я знайшла шприц у кімнаті хлопчика після його зізнання.

Через погіршення стану хлопця його перевезли до Головної лікарні Віторія-да-Конкіста, але, на жаль, 12 лютого Даві помер. Похорон відбувся два дні по тому. Поліція розслідує можливу причетність онлайн-челенджу до цього вчинку, хоча Даві, за свідченнями, спростував зв'язок із будь-яким викликом.

Слідчі чекають на результати розтину, які повинні допомогти з'ясувати, що саме спричинило смерть хлопця. Професор Марсело Дуарте, фахівець з метеликів, припускає, що токсини в тілі метелика могли бути причиною серйозного отруєння. «Метелики мають складну біологію, і рідини, присутні в їхніх тілах, не були глибоко вивчені з точки зору їхньої токсичності для людини», – зазначив він.

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Бразилія

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