У понеділок в Києві перекриють центр міста для транспорту та пішоходів

В Києві перекриють вулиці через візит іноземних делегацій.

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У Києві 24 лютого через охоронні заходи, пов'язані з іноземними делегаціями, будуть введені тимчасові обмеження на дорожньому русі в центральній частині міста.

Як повідомляє Управління державної охорони України, обмеження триватимуть до 11:00 і будуть впливати на рух транспорту та пішоходів у центрі Києва.

Також, з 07:00 до 11:00 на час заходів буде обмежено вхід та вихід на станцію метро «Майдан Незалежності». Сама станція працюватиме, але ескалатор не функціонуватиме.

Жителів та гостей Києва просять врахувати ці обмеження при плануванні переміщення містом.

Зазначено, що тимчасові обмеження вводяться відповідно до законодавства України щодо державної охорони осіб, які перебувають в Україні з офіційними візитами, та відповідних заходів безпеки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував саміт з лідерами Європи та Північної Європи в Києві 24 лютого.

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