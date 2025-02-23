«Можливо, це буде переломний момент», – Зеленський анонсував саміт у Києві

Зеленський анонсував саміт з лідерами Європи та Північної Європи в Києві 24 лютого.

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У понеділок, 24 лютого, Київ прийматиме важливий саміт, в якому візьмуть участь 37 лідерів держав, серед яких 13 будуть присутні особисто. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, до столиці прибудуть лідери північної Європи та керівництво Європейського Союзу.

«Завтра матимемо фізичну присутність наших партнерів, у нас важлива завтра зустріч, саміт, може, такий переломний момент. Подивимось – будуть у нас 13 лідерів офлайн, також онлайн 24 у нас буде лідера. У нас буде керівництво Європейського союзу, тут в Києві… Наша платформа «Україна – Nordic-Baltic», то ж лідери північної Європи тут будуть знаходитись. Для нас це дуже важливі і дуже сильні партнери», — зазначив Зеленський під час пресконференції.

Президент підкреслив, що саміт стане важливим кроком у зміцненні співпраці з північними країнами Європи, які є сильними партнерами для України.

Зеленський також анонсував обговорення технологічних аспектів на саміті, зокрема, у сферах, де Україна досягла значних успіхів, таких як дрони, системи радіоелектронної боротьби та інші інновації, що сприяють безпеці країни.

«Завтра я запропоную, щоб ми найближчі дні зустрілись в одній зі столиць Європи і обговорили, який формат гарантій безпеки може бути для України», - додав Зеленський.

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