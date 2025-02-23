Україна володіє критичними матеріалами на $350 млрд на тимчасово окупованих територіях – Свириденко

Україна розраховує на інвестиції в видобуток корисних копалин як гарантію безпеки.

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Українська влада оцінює загальний запас критичних матеріалів на тимчасово окупованих територіях на суму близько $350 млрд. Про це під час форуму «Україна. Рік 2025» заявила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Перед нами стоїть велике завдання оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів у переробну промисловість. Ми володіємо інформацією, що на тимчасово окупованій території знаходяться критичні матеріали на суму порядка $350 млрд», — сказала вона.

Як раніше повідомлялося, Свириденко уточнила, що для підтвердження цієї оцінки необхідно провести геологорозвідку, наголосивши на наявності в Україні значних покладів титану, літію, урану та рідкоземельних металів.

«Наша задача – не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробну галузь та розробку родовищ», — підкреслила міністр.

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