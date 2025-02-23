Кінцевий задум росіян — захоплення всієї України, – Олександр Сирський

ЗСУ продовжують успішно відсічати російське вторгнення, незважаючи на чисельну перевагу ворога — Сирський.

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Російська федерація, як і раніше, має на меті захоплення всієї України, однак їхні плани щодо цього не втілились у життя після трьох років повномасштабної агресії. Про це під час форуму «Україна. Рік 2025» заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян - захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних і південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Щоправда, прагнуть вони до цієї проміжної для них цілі вже не один рік. Але через три роки повномасштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими, що не дозволяє російському керівництву оголосити так звану перемогу», — зазначив Сирський.

Попри чисельну перевагу ворога в техніці та озброєнні, ЗСУ продовжують успішно стримувати російське вторгнення. «Наше завдання: воювати та бити ворога. І ми виконуємо це завдання. Я пишаюся українськими воїнами, які показують видатний приклад стійкості та самопожертви», — підкреслив головнокомандувач.

Сирський також подякував західним партнерам за постачання зброї, техніки та іншої допомоги. Він однак наголосив на складній ситуації з забезпеченням Сил оборони і сподівається на подальші рішення для покращення забезпечення військових.

«Водночас не секрет, що для нас ситуація з забезпеченням залишається складною. З огляду на це ми сподіваємося на ухвалення необхідних рішень для забезпечення критичної потреби Сил оборони в озброєнні й військовій техніці», — сказав Олександр Сирський.

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