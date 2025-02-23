Конечный замысел россиян – захват всей Украины, – Александр Сырский

ВСУ продолжают успешно отсекать российское вторжение, несмотря на численное превосходство врага – Сырский.

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Российская федерация, как и раньше, имеет целью захват всей Украины, однако их планы относительно этого не воплотились в жизнь после трех лет полномасштабной агрессии. Об этом во время форума «Украина. Год 2025» заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Сегодня, как и тогда, конечный замысел россиян - захват всей Украины. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их административные границы. Правда, стремятся они к этой промежуточной для них цели уже не один год. Но спустя три года полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными, что не позволяет российскому руководству объявить так называемую победу», - отметил Сырский.

Несмотря на численное превосходство врага в технике и вооружении, ВСУ продолжают успешно сдерживать российское вторжение. «Наша задача: воевать и бить врага. И мы выполняем эту задачу. Я горжусь украинскими воинами, которые показывают выдающийся пример стойкости и самопожертвования», - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский также поблагодарил западных партнеров за поставки оружия, техники и другой помощи. Он однако отметил сложную ситуацию с обеспечением Сил обороны и надеется на дальнейшие решения для улучшения обеспечения военных.

«В то же время не секрет, что для нас ситуация с обеспечением остается сложной. Учитывая это, мы надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критической потребности Сил обороны в вооружении и военной технике», - сказал Александр Сырский.

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