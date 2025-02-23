Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Конечный замысел россиян – захват всей Украины, – Александр Сырский

17:41, 23 февраля 2025
ВСУ продолжают успешно отсекать российское вторжение, несмотря на численное превосходство врага – Сырский.
Конечный замысел россиян – захват всей Украины, – Александр Сырский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российская федерация, как и раньше, имеет целью захват всей Украины, однако их планы относительно этого не воплотились в жизнь после трех лет полномасштабной агрессии. Об этом во время форума «Украина. Год 2025» заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Сегодня, как и тогда, конечный замысел россиян - захват всей Украины. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их административные границы. Правда, стремятся они к этой промежуточной для них цели уже не один год. Но спустя три года полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными, что не позволяет российскому руководству объявить так называемую победу», - отметил Сырский.

Несмотря на численное превосходство врага в технике и вооружении, ВСУ продолжают успешно сдерживать российское вторжение. «Наша задача: воевать и бить врага. И мы выполняем эту задачу. Я горжусь украинскими воинами, которые показывают выдающийся пример стойкости и самопожертвования», - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский также поблагодарил западных партнеров за поставки оружия, техники и другой помощи. Он однако отметил сложную ситуацию с обеспечением Сил обороны и надеется на дальнейшие решения для улучшения обеспечения военных.

«В то же время не секрет, что для нас ситуация с обеспечением остается сложной. Учитывая это, мы надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критической потребности Сил обороны в вооружении и военной технике», - сказал Александр Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ВСУ война Александр Сырский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы

Судью подозревали в государственной измене, а его сын является сотрудником ФСБ РФ и десять лет находится в розыске.

Большая Палата Верховного Суда указала, кто является надлежащим ответчиком при обжаловании решений в процессе отбора кандидатов в КСУ

Истица в апелляционной жалобе к БП ВС отмечала, что, по ее убеждению, Конкурсная комиссия и Совещательная группа экспертов не являются субъектами властных полномочий, осуществляющих властную управленческую функцию в спорных правоотношениях.

Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами – Верховный Суд

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего срочной службы о выплате единовременного денежного пособия в связи с наступлением инвалидности в результате ранения при исполнении интернационального долга из-за пропуска предусмотренного законом срока.

Верховный Суд решит, является ли исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств основанием применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности

КУС передал дело на рассмотрение объединенной палаты, поскольку считает, что восприятие изменений в Перечень наркотических средств как изменений в Уголовный кодекс является прямым отрицанием правовых позиций КСУ, по которым подобные изменения не создают основания для применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности.

Срок обращения в суд существует не для того, чтобы предоставлять возможность субъекту властных полномочий избежать ответственности — Большая Палата Верховного Суда

Противоправное бездействие субъекта властных полномочий может быть обжаловано в суд в любое время за весь период, в течение которого оно продолжается – позиция Большой Палаты Верховного Суда

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду