Переговоры по украинским ископаемым с США продолжаются, соглашение должно соответствовать национальным интересам – Ермак

По словам руководителя ОП, переговоры об американских инвестициях в украинские полезные ископаемые могут длиться до нескольких месяцев.

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Процесс договоренностей между Украиной и США по инвестициям в разведку и добычу украинских полезных ископаемых продолжается в рабочем режиме, отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время форума «Украина. Год 2025». Он подчеркнул, что эти переговоры могут длиться как несколько дней, так и несколько месяцев.

Также руководитель Офиса Президента сообщил, что после форума он продолжит переговоры с американскими партнерами, отметив, что следующий раунд переговоров уже запланирован.

«Безусловно, сегодня мы рассматриваем инвестиции, в первую очередь американские инвестиции, европейские инвестиции вообще в нашу страну и в полезные ископаемые, в их разведку, в их добычу как определенный элемент гарантий безопасности, который является очень важным, который безусловно может работать в общей структуре гарантий безопасности военных и других, но это очень важно и поэтому безусловно мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог, чтобы не было там других... Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный рабочий процесс, а он всегда может длиться день, может длиться месяцы. Но поверьте, соглашение, которое мы считаем может появиться, оно должно соответствовать национальным интересам Украины и должно, безусловно, быть интересным для наших партнеров. Над этим мы работаем», - сказал Ермак, подчеркнув, что соглашение должно отвечать национальным интересам Украины и быть выгодным для обеих сторон.

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