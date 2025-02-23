Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Переговоры по украинским ископаемым с США продолжаются, соглашение должно соответствовать национальным интересам – Ермак

17:23, 23 февраля 2025
По словам руководителя ОП, переговоры об американских инвестициях в украинские полезные ископаемые могут длиться до нескольких месяцев.
Переговоры по украинским ископаемым с США продолжаются, соглашение должно соответствовать национальным интересам – Ермак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Процесс договоренностей между Украиной и США по инвестициям в разведку и добычу украинских полезных ископаемых продолжается в рабочем режиме, отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время форума «Украина. Год 2025». Он подчеркнул, что эти переговоры могут длиться как несколько дней, так и несколько месяцев.

Также руководитель Офиса Президента сообщил, что после форума он продолжит переговоры с американскими партнерами, отметив, что следующий раунд переговоров уже запланирован.

«Безусловно, сегодня мы рассматриваем инвестиции, в первую очередь американские инвестиции, европейские инвестиции вообще в нашу страну и в полезные ископаемые, в их разведку, в их добычу как определенный элемент гарантий безопасности, который является очень важным, который безусловно может работать в общей структуре гарантий безопасности военных и других, но это очень важно и поэтому безусловно мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог, чтобы не было там других... Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный рабочий процесс, а он всегда может длиться день, может длиться месяцы. Но поверьте, соглашение, которое мы считаем может появиться, оно должно соответствовать национальным интересам Украины и должно, безусловно, быть интересным для наших партнеров. Над этим мы работаем», - сказал Ермак, подчеркнув, что соглашение должно отвечать национальным интересам Украины и быть выгодным для обеих сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США офис президента Андрей Ермак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы

Судью подозревали в государственной измене, а его сын является сотрудником ФСБ РФ и десять лет находится в розыске.

Большая Палата Верховного Суда указала, кто является надлежащим ответчиком при обжаловании решений в процессе отбора кандидатов в КСУ

Истица в апелляционной жалобе к БП ВС отмечала, что, по ее убеждению, Конкурсная комиссия и Совещательная группа экспертов не являются субъектами властных полномочий, осуществляющих властную управленческую функцию в спорных правоотношениях.

Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами – Верховный Суд

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего срочной службы о выплате единовременного денежного пособия в связи с наступлением инвалидности в результате ранения при исполнении интернационального долга из-за пропуска предусмотренного законом срока.

Верховный Суд решит, является ли исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств основанием применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности

КУС передал дело на рассмотрение объединенной палаты, поскольку считает, что восприятие изменений в Перечень наркотических средств как изменений в Уголовный кодекс является прямым отрицанием правовых позиций КСУ, по которым подобные изменения не создают основания для применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности.

Срок обращения в суд существует не для того, чтобы предоставлять возможность субъекту властных полномочий избежать ответственности — Большая Палата Верховного Суда

Противоправное бездействие субъекта властных полномочий может быть обжаловано в суд в любое время за весь период, в течение которого оно продолжается – позиция Большой Палаты Верховного Суда

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Басай
    Олег Басай
    голова Київського окружного адміністративного суду