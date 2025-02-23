Россия стремится к временному прекращению огня для перегруппировки, а не для мира – Олег Иващенко

По словам Иващенко, до конца 2025 года Россия планирует изготовить около 3 тысяч ракет большой дальности.

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Россия стремится к временному прекращению огня не для достижения мира, а для перегруппировки своих войск и подготовки к новой волне агрессии против Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко во время форума «Украина. Год 2025».

«России нужна передышка, чтобы подготовиться к новой агрессии против Украины. Она хочет перегруппировать войска, пополнить запасы и восстановить экономику», - отметил Иващенко, подчеркнув, что Кремль нуждается во времени для подготовки к новым боевым действиям.

Глава СВР также отметил, что Москва не откажется от своих захватнических планов, поскольку без Украины и Беларуси она не может считать себя империей. «Россия без Украины и без Беларуси, которую она уже почти оккупировала, не является империей. Ее экономика слаба и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. Все, что было накоплено за время правления Путина, уже потрачено», - добавил Иващенко.

По словам разведчика, Россия планирует изготовить около 3 тысяч ракет большой дальности до 2025 года, которые ежедневно уничтожают инфраструктуру Украины. Иващенко также сообщил, что Украина имеет понимание о планах России до 2030 года, а также знает о намерениях производить около 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин большого калибра в этом году. «В этом Россия четко соревнуется и понимает, что она их производит гораздо больше, чем все страны Европы вместе взятые», - подчеркнул он.

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