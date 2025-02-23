Альтернатива Starlink в Украине уже есть, – Рустем Умеров

Рустем Умеров: Украина работает над альтернативами Starlink, информация скоро будет раскрыта.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что альтернативы системе Starlink уже есть, и в ближайшее время соответствующие ведомства раскроют детали относительно новых решений. Выступая на форуме «Украина. Год 2025», Умеров отметил, что этот вопрос активно обсуждается с Министерством цифровой трансформации, Министерством стратегических промышленности и другими ответственными структурами.

«По Starlink... Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем, скоро вместе и с Минцифры и с Минстратпромом и другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернатива есть», - подчеркнул министр.

В то же время, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что на сегодня не ведется системной работы по блокированию Starlink в Украине. Он также отметил, что в зоне боевых действий на территории, контролируемой Россией, наблюдаются случаи блокирования «серых» Starlink, когда целую часть подразделений выводят из строя.

«И наоборот, еще в период от полутора недель назад до сих пор фиксируются случаи блокирования так называемых «серых» Starlink в районе зоны боевых действий, зоны соприкосновения с российской стороны. Такие случаи реально есть и они далеко не единичны. Бывали дни, что отключали целые подразделения», - добавил Буданов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украину не отключат от Starlink, а Reuters - просто врут, - Илон Маск. Также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заверил, что Starlink в Украине не отключают.

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