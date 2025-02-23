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Альтернатива Starlink в Україні вже є, – Рустем Умєров

16:47, 23 лютого 2025
Рустем Умєров: Україна працює над альтернативами Starlink, інформація скоро буде розкрита.
Альтернатива Starlink в Україні вже є, – Рустем Умєров
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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що альтернативи системі Starlink вже є, і найближчим часом відповідні відомства розкриють деталі щодо нових рішень. Виступаючи на форумі «Україна. Рік 2025», Умєров зазначив, що це питання активно обговорюється з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством стратегічних промисловості та іншими відповідальними структурами.

«Щодо Starlink… Ми вже працюємо над цим, альтернативи є. Не розголошуємо, скоро разом і з Мінцифри і з Мінстратпромом і іншими нашими колегами з Міноборони і Збройних сил повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернатива є», – підкреслив міністр.

Водночас, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов зауважив, що на сьогодні не ведеться системної роботи щодо блокування Starlink в Україні. Він також зазначив, що в зоні бойових дій на території, контрольованій Росією, спостерігаються випадки блокування «сірих» Starlink, коли цілу частину підрозділів виводять з ладу.

«І навпаки, ще в період від півтора тижні тому до тепер фіксуються випадки блокування так званих "сірих" Starlink в районі зони бойових дій, зони зіткнення з російського боку. Такі випадки реально є і вони далеко непоодинокі. Бували дні, що виключали цілі підрозділи», – додав Буданов.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україну не відключать від Starlink, а Reuters — просто брешуть, — Ілон Маск. Також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко запевнив, що Starlink в Україні не відключають.

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Кирило Буданов Рустем Умєров

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