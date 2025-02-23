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Україна розпочала новий раунд переговорів з американськими партнерами – Єрмак та Свириденко

16:29, 23 лютого 2025
Юлія Свириденко: Україна має критичні ресурси для інвесторів у переробну промисловість.
Україна розпочала новий раунд переговорів з американськими партнерами – Єрмак та Свириденко
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про початок наступного етапу переговорів з американськими партнерами, який розпочався 23 лютого. У переговорах також бере участь перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Так, саме наступний раунд переговорів з нашими американськими партнерами. Тому ми заздалегідь вибачаємось (що завчасно доведеться залишити форум – ред.)», – зазначив Єрмак

Свириденко уточнила, що в ході переговорів будуть обговорюватися питання не тільки щодо українських корисних копалин, але й питання безпеки та стримування Росії.

«Якщо ми кажемо про критичні матеріали, то дійсно Україна має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача, звичайно, це не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача, це оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів в переробну промисловість», - розповіла міністр.

Вона також додала, що на тимчасово окупованих територіях розміщено критичні матеріали на суму близько $350 млрд, які наразі перебувають під контролем агресора. Свириденко підкреслила важливість підтвердження геологічних даних та залучення інвесторів для розвитку переробної промисловості в Україні.

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США Андрій Єрмак

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