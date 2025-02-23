Украина начала новый раунд переговоров с американскими партнерами – Ермак и Свириденко

Юлия Свириденко: Украина имеет критические ресурсы для инвесторов в перерабатывающую промышленность.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале следующего этапа переговоров с американскими партнерами, который начался 23 февраля. В переговорах также участвует первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

«Да, именно следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами. Поэтому мы заранее извиняемся (что раньше времени придется покинуть форум - ред.)», - отметил Ермак

Свириденко уточнила, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы не только относительно украинских полезных ископаемых, но и вопросы безопасности и сдерживания России.

"Если мы говорим о критических материалах, то действительно Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача, конечно, это не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача, это обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность", - рассказала министр.

Она также добавила, что на временно оккупированных территориях размещены критические материалы на сумму около $350 млрд, которые сейчас находятся под контролем агрессора. Свириденко подчеркнула важность подтверждения геологических данных и привлечения инвесторов для развития перерабатывающей промышленности в Украине.

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