Реформа ВВК в Украине будет осуществлена в два этапа без территориальной привязки, – Рустем Умеров

Первый этап с электронными направлениями стартует уже в феврале 2025 года.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал реформу военно-врачебных комиссий, которая будет реализована в два этапа. Об этом он сообщил во время форума «Украина. Год 2025» в Киеве.

Первый этап реформы предусматривает введение электронного направления на ВВК, который стартует до 28 февраля 2025 года. Второй этап, который продлится до осени 2025 года, будет включать разделение медицинских и административных данных, что позволит гражданам проходить ВВК без привязки к конкретному региону.

Кроме этого, Умеров подчеркнул важность продолжения сотрудничества в рамках формата «Рамштайн», объединяющего более 50 стран. По его словам, активная работа с международными партнерами ежедневно помогает Украине получать новые возможности для развития вооруженных сил, в частности, в виде оружия, ресурсов и финансирования.

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