В Украине продлят срок бронирования военнообязанных до 31 марта 2025 года – Денис Шмыгаль

Решение связано с кибератакой на государственные реестры, которая длилась более 20 дней и привела к временному отсутствию доступа к важным данным.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство намерено продлить срок перебронирования для военнообязанных сотрудников, работающих в бизнесе, до 31 марта 2025 года. Об этом он заявил на форуме «Украина. Год 2025».

«В связи с тем, что государственные реестры были под кибератакой, и более 20-ти дней (к ним - ред.) не было доступа, мы проговорили, что до 31 марта, на один месяц, продлим эту возможность», - рассказал премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял постановление, автоматически продлившее бронирование для сотрудников бизнеса до 28 февраля 2025 года, с учетом ограниченного доступа к реестрам из-за атаки. В то же время, в начале года Европейская бизнес-ассоциация обратилась к правительству с просьбой продлить срок бронирования на два месяца и сместить крайний срок для обновления данных на 30 апреля 2025 года.

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