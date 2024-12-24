Уряд продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку на державні реєстри

Бронювання будуть продовжені на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Таке рішення ухвалили через кібератаку на державні реєстри.

Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року.

"Бронювання, надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року", - сказано в повідомленні Міністерства економіки України.

У Мінекономіки роз'яснили, що, наприклад, якщо термін дії бронювання працівника закінчувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки - роботодавці зможуть його відновити після відновлення роботи реєстрів.

"Це рішення дає змогу військовозобов'язаним з діючим бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", - наголосив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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