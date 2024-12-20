Підстави для паніки стосовно атаки на реєстри відсутні, але необхідні засоби парламентського контролю – Віктор Дубовик

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри за весь час — зокрема відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів. Йдеться також про Державний реєстр актів цивільного стану громадян і Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

На даний момент немає підстав для паніки щодо ситуації з державними реєстрами. Разом з тим, необхідно застосувати парламентські засоби контролю за ситуацією. Про це зазначив у своєму дописі Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик.

«Про державні реєстри.

Як людина, яка присвятила багато часу роботі по збереженню достовірності відомостей державних реєстрів не можу залишити без увагу ту подію, яка сталася вчора та спочатку була названа «масштабним збоєм», а потім «зовнішньою кібератакою».

Так, реєстраційна та нотаріальна спільноти перебувають в стані шоку й потребують миттєвих рішень та реакції з боку Міністерства юстиції, адже кінець року – це завжди час найбільшого навантаження та великої кількості правочинів та реєстраційних дій.

Однак станом на зараз не всі навіть розуміють масштабність тектонічних рухів, які можливі після подібних екстраординарних подій.

І так, що ж насправді могло статися й чи дійсно це зовнішня кібератака. Спробуємо розібратися.

Вчора пізно ввечері в телеграм-каналі одного хакерського угруповування, пов’язаного з країною-агресором з’явилася інформація про «огромное количество данных» з державних реєстрів України, до яких було отримано внаслідок зовнішнього втручання.

Цьому передувало вже декілька годин відсутності доступу до державних реєстрів, які перебувають у віданні Міністерства юстиції.

Які перші висновки можна зробити.

На даний момент абсолютно відсутні приводи для паніки. Це вже не перша атака на державні реєстри з 24.02.2022. Діюча команда Національних інформаційних систем, яка має зараз отримати всі повноваження та кредит довіри, здатна долати й більш складні завдання та виклики, а Міністерство цифрової трансформації України впевнений, що забезпечить необхідну підтримку.

Треба розібратися чи дійсно мала місце сама атака, а не випадковий збій.

Ця ситуація додасть аргументів прихильникам комбінованих варіантів збереження інформації в електронних реєстрах та на паперових носіях.

Додадуться також потужні аргументи противникам відкритих даних через можливий несанкціонований доступ до реєстрів не через верифікованих користувачів (нотаріусів, реєстраторів), а через зовнішній вільний доступ.

Також значна посилиться позиція прихильніків обмеження доступу до державних реєстрів на час дії воєнного стану.

Посиляться позиції прихильників збільшення відповідальності за несанкціоновані доступи до державних реєстрів.

Але в будь-якому випадку те, що трапилося вчора – визначить майбутнє державної реєстрації на багато років вперед.

Найголовнішу роль, на мою думку, в цьому питанні мають відігравати парламентські засоби контролю й я впевнений, що Денис Маслов, як голова Комітету з питань правової політики, Ігор Фріс, як незаперечний лідер нотаріальної спільноти та Галина Янченко, як представник ТСК з питань захисту бізнесу, очолять ці майбутні зміни й першим пунктом буде створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з метою розслідування подій, які сталися 19 грудня 2024 року» - зазначив Віктор Дубовик.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 12066, згідно з яким в Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадових осіб СБУ та розвідки.

Автор: Наталя Мамченко

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