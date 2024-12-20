Державний реєстр нерухомості зазнав атаки, відновлення триватиме до 2 тижнів — міністр юстиції Ольга Стефанішина

Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості. 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Про це повідомила віцепрем’єр з євроінтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.
«Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів», – зазначила Стефанішина.
За її словами, в першу чергу будуть відновлені такі реєстри:
Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.
За попередніми оцінками, загроз функціонування іншим ресурсам – немає.
«Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном», – зазначила Стефанішина.
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