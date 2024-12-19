Чи будуть вимикати світло в Україні 20 грудня

Відключення електроенергії на 20 грудня не заплановані.

На 20 грудня відключення світла у споживачів в Україні не заплановані. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

«Завтра без відключень. Але не забувайте про економію у пікові години. А також те, що настав час заплатити за світло», — зазначив він.

Водночас у ДТЕК вказали, що, як тільки буде потреба повернутись до графіків стабілізаційних відключень, вони повідомлять про це першими.

Також там повідомили, що з міркувань безпеки тимчасово можуть надавати «лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми».

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