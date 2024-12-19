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Чи будуть вимикати світло в Україні 20 грудня

21:45, 19 грудня 2024
Відключення електроенергії на 20 грудня не заплановані.
Чи будуть вимикати світло в Україні 20 грудня
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На 20 грудня відключення світла у споживачів в Україні не заплановані. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

«Завтра без відключень. Але не забувайте про економію у пікові години. А також те, що настав час заплатити за світло», — зазначив він.

Водночас у ДТЕК вказали, що, як тільки буде потреба повернутись до графіків стабілізаційних відключень, вони повідомлять про це першими.

Також там повідомили, що з міркувань безпеки тимчасово можуть надавати «лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми».

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