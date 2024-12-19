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Шольц та Трамп провели розмову і погодилися, що настав час шукати шлях до справедливого миру

20:58, 19 грудня 2024
Вони вважають, що війна в Україні триває надто довго і потрібно якнайшвидше знайти шлях до миру.
Шольц та Трамп провели розмову і погодилися, що настав час шукати шлях до справедливого миру
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у звіті, опублікованому урядом ФРН.

Вони вважають, що війна в Україні триває надто довго і потрібно якнайшвидше знайти шлях до миру.

«У центрі розмови були виклики політиці безпеки в Європі. Вони погодилися, що війна Росії проти України триває надто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру. Канцлер наголосив, що продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що варто підштовхувати РФ до справжнього, сталого миру. За його словами, у майбутніх переговорах має брати участь Європа. 

Крім того, Президент зазначив, що Дональд Трамп усвідомлює неприпустимість для України капітуляції або заморожування війни. 

Також Зеленський висловив надію, що в наступному році Україна може розраховувати як на завершення війни, так і на вступ до ЄС та НАТО.

Додамо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна готова розпочати переговори щодо завершення війни з Росією, однак лише на власних умовах.

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США Німеччина рф Україна Дональд Трамп війна Олаф Шольц

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