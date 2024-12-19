Україна готова вести переговори з РФ на своїх умовах — Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна готова розпочати переговори щодо завершення війни з Росією, однак лише на власних умовах.
Він зазначив, що позиція залишається незмінною: агресором у цій війні є РФ, а жертвою - Україна. Тому наші умови повинні стати основою для мирних домовленостей.
"Моя позиція не змінилася. У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", - сказав Стефанчук на брифінгу", - коментуючи слова Путіна про готовність Росії до переговорів.
Зазначимо, що під час прес-конференції Путін заявив, що підписати мирну угоду від України наразі має право спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
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