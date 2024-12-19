Україна готова вести переговори з РФ на своїх умовах — Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що лише умови України, яка стала жертвою агресії, можуть слугувати основою для укладання миру.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна готова розпочати переговори щодо завершення війни з Росією, однак лише на власних умовах.

Він зазначив, що позиція залишається незмінною: агресором у цій війні є РФ, а жертвою - Україна. Тому наші умови повинні стати основою для мирних домовленостей.

"Моя позиція не змінилася. У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", - сказав Стефанчук на брифінгу", - коментуючи слова Путіна про готовність Росії до переговорів.

Зазначимо, що під час прес-конференції Путін заявив, що підписати мирну угоду від України наразі має право спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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